Помощь по 2000-3000 гривен уже получили 250 тысяч внутренних переселенцев

В течение апреля на выплату помощи на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 1,2 миллиарда гривен. За счет этих средств помощь получат около 248 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Как отмечается в сообщении, Ощадбанка перечисляет средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты.

До конца апреля предусмотрено дальнейшее перечисление средств на выплату помощи на проживание с учетом того, что процесс регистрации внутренне перемещенных лиц продолжается, а также того, что правительство продлило до конца апреля срок подачи заявлений на получение пособия, в соответствии с которыми пособие на проживание заявителям будет выплачиваться, начиная с марта.

Согласно решению правительства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей-3 000 гривен;

для других лиц-2 000 гривен.

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, выразила надежду, что на днях заявление на пособие на жительство можно будет подать через "Дію" и это даст возможность всем, кто нуждается в помощи, обратиться за ней без очередей и лишних документов.

"Следующая наша задача - предоставить статус внутренне перемещенных лиц и помощь на проживание людям с деоккупированных территорий, у которых разрушено жилье, даже если они никуда не переезжали. Ведь жить в своем доме они не могут", - сказала Лазебная.