Выплаты пострадавшим от взрывчатки детям вскоре повысят: опубликован закон

Опубликован закон о повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывчатки. Размер социальных выплат этой категории детей возрастет на 50%.

Закон вступит в силу уже с 1 июля 2021 года.

Он увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов.

По данным исследований Датского совета по делам беженцев, 111 детей в Украине получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.