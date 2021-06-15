Выплаты пострадавшим от взрывчатки детям вскоре повысят: опубликован закон

Опубликован закон о повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывчатки. Размер социальных выплат этой категории детей возрастет на 50%.
Документ обнародован в "Голосе Украины".
Закон вступит в силу уже с 1 июля 2021 года.
Он увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов.
По данным исследований Датского совета по делам беженцев, 111 детей в Украине получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.
Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила этот документ в конце мая. А за основу этот закон парламент принял в начале декабря 2020 года.
Так, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что на Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.