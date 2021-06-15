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Выплаты пострадавшим от взрывчатки детям вскоре повысят: опубликован закон

Автор: Юлия Струк

Опубликован закон о повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывчатки. Размер социальных выплат этой категории детей возрастет на 50%.

Документ обнародован в "Голосе Украины".

Закон вступит в силу уже с 1 июля 2021 года.

Он увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов.

По данным исследований Датского совета по делам беженцев, 111 детей в Украине получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила этот документ в конце мая. А за основу этот закон парламент принял в начале декабря 2020 года.

Так, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что на Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.

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