В Украине повысят выплаты детям, пострадавшим от взрывчатки: подписан закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении выплат детям, получившим инвалидов от взрывчатки. Закон предусматривает повышение размера социальных выплат этой категории детей на 50%.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

"Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов", - заявили в офисе.

На Банковой отметили, что по данным исследований Датского совета по делам беженцев, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Закон вступит в силу уже 1 июля 2021 года.