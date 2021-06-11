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В Украине повысят выплаты детям, пострадавшим от взрывчатки: подписан закон

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Киев, Пятница 11 июня 2021 22:49
В Украине повысят выплаты детям, пострадавшим от взрывчатки: подписан закон Фото: выплаты пострадавшим от взрывчатки детям увеличили вдвое (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении выплат детям, получившим инвалидов от взрывчатки. Закон предусматривает повышение размера социальных выплат этой категории детей на 50%.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов", - заявили в офисе.

На Банковой отметили, что по данным исследований Датского совета по делам беженцев, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Закон вступит в силу уже 1 июля 2021 года.

Напомним, 18 мая в Северодонецке на детской площадке разорвался боеприпас. В результате взрыва пострадал ребенок.

А в январе этого года в Каменском от взрыва запала гранаты пострадали двое детей.

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