В Офисе генпрокурора сообщили, сколько детей погибли из-за военного конфликта на Донбассе
На Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.
Об этом в интервью "Цензор.Нет" сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
"В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых - около 100. Инвалидность получили 18", - сообщил Мамедов.
По его словам, сейчас более 33 тысяч имеют статус "дети войны". Этот статус дает пострадавшему возможность бесплатного питания в школе.
"На самом деле, дети войны - это очень трагичная и болезненная проблема, которую мы изучаем в рамках нашей координации с правоохранительными органами. На линии соприкосновения проживают около 37 тысяч детей. Уже сейчас нужно думать, как они будут интегрированы в мирную жизнь", - отметил заместитель генпрокурора.
Мамедов заявил, что ответы на эти вопросы мог бы дать инструмент переходного правосудия. Его проект концепции находится на рассмотрении в Офисе президента.
Напомним, в начале апреля на Донбассе погиб ребенок. Российские СМИ начали распространять фейковые новости о том, что ребенок погиб в результате обстрела украинскими военными. Однако позже Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выяснила, что причиной смерти ребенка стала граната, которую активировал его отец.
Ранее ЮНИСЕФ сообщала, что только из-за мин на Донбассе погибли более 40 детей.