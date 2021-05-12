В Офисе генпрокурора сообщили, сколько детей погибли из-за военного конфликта на Донбассе

На Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.

Об этом в интервью "Цензор.Нет" сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых - около 100. Инвалидность получили 18", - сообщил Мамедов.

По его словам, сейчас более 33 тысяч имеют статус "дети войны". Этот статус дает пострадавшему возможность бесплатного питания в школе.

"На самом деле, дети войны - это очень трагичная и болезненная проблема, которую мы изучаем в рамках нашей координации с правоохранительными органами. На линии соприкосновения проживают около 37 тысяч детей. Уже сейчас нужно думать, как они будут интегрированы в мирную жизнь", - отметил заместитель генпрокурора.

Мамедов заявил, что ответы на эти вопросы мог бы дать инструмент переходного правосудия. Его проект концепции находится на рассмотрении в Офисе президента.