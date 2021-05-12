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В Офисе генпрокурора сообщили, сколько детей погибли из-за военного конфликта на Донбассе

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Киев, Среда 12 мая 2021 11:14
В Офисе генпрокурора сообщили, сколько детей погибли из-за военного конфликта на Донбассе Фото: заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.

Об этом в интервью "Цензор.Нет" сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых - около 100. Инвалидность получили 18", - сообщил Мамедов.

По его словам, сейчас более 33 тысяч имеют статус "дети войны". Этот статус дает пострадавшему возможность бесплатного питания в школе.

"На самом деле, дети войны - это очень трагичная и болезненная проблема, которую мы изучаем в рамках нашей координации с правоохранительными органами. На линии соприкосновения проживают около 37 тысяч детей. Уже сейчас нужно думать, как они будут интегрированы в мирную жизнь", - отметил заместитель генпрокурора.

Мамедов заявил, что ответы на эти вопросы мог бы дать инструмент переходного правосудия. Его проект концепции находится на рассмотрении в Офисе президента.

Напомним, в начале апреля на Донбассе погиб ребенок. Российские СМИ начали распространять фейковые новости о том, что ребенок погиб в результате обстрела украинскими военными. Однако позже Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выяснила, что причиной смерти ребенка стала граната, которую активировал его отец.

Ранее ЮНИСЕФ сообщала, что только из-за мин на Донбассе погибли более 40 детей.

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