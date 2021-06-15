RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Виплати постраждалим від вибухівки дітям незабаром підвищать: опублікований закон

Автор: Юлія Струк

Опубліковано закон про підвищення виплат дітям, які отримали інвалідність від вибухівки. Розмір соціальних виплат цій категорії дітей зросте на 50%.

Документ оприлюднено в "Голосі України".

Закон набере чинності вже з 1 липня 2021 року.

Він збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю у віці до 18 років, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів.

За даними досліджень Данської ради у справах біженців, 111 дітей в Україні отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей документ у кінці травня. А за основу цей закон парламент прийняв на початку грудня 2020 року.

Так, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив, що на Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України инвалидностьвзрывчаткадети АТОЗакон