ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выплаты компенсаций медикам могут упростить: комитет Рады поддержал закон

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 16:55
Выплаты компенсаций медикам могут упростить: комитет Рады поддержал закон Фото: Раде рекомендуют упростить выплаты компенсаций медикам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной раде принять законопроект об упрощении выплат компенсаций медикам за COVID. Речь идет о проекте закона №5415.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает усовершенствовать механизм компенсаций и исправить неточности, которые мешают Фонду социального страхования производить выплаты. Предложение касается статьи 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней".

Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Однако ограничения календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в 2020 году, а получил группу инвалидности в 2021 году. В документе привязка к календарному году убирается и предоставляется возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу и в целом как закон", - указано в сообщении.

Напомним, в прошлом году министр социальной политики Марина Лазебная объясняла, что большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку происходит длительное расследование каждого из случаев.

Так, члены комитета по вопросам здоровья нации ранее поддержали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармработников. Речь идет о проекте закона №5124.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество медики Верховная Рада выплаты
NEWS
Визит Блинкена в Украину: стала известна дата
Визит Блинкена в Украину: стала известна дата
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии