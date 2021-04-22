В Украине хотят упростить выплаты компенсаций медикам: в Раду внесли закон
Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что процедуру выплат компенсаций медицинским работникам хотят упростить. В ВР зарегистрировали соответствующий законопроект №5415.
Об этом нардеп написал в своем Telegram.
"Комитет по вопросам здоровья нации зарегистрировал в ВР законопроект № 5415, который исправит процедуру страховых выплат медицинским работникам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни", - отметил депутат.
По его словам, ситуация с проведением таких выплат пока совершенно неудовлетворительная. На начало апреля средства от государства получили лишь десять человек, а процедура выплат остается зарегулированной и бюрократической.
Комитет предлагает усовершенствовать этот механизм и исправить неточности, которые мешают Фонду социального страхования производить выплаты. Предложение касается статьи 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней".
Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.
"Ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в 2020 году, а получил группу инвалидности в 2021 году. В результате многие люди теряют право на компенсацию. Ведь обычно процесс установления инвалидности занимает несколько месяцев, поэтому такие случаи происходят довольно часто", - пояснил парламентарий.
Радуцкий отметил, что в законопроекте №5415 привязка к календарному году убирается и предоставляется возможность получить выплаты тем медикам, которые через эту техническую неточность были лишены права на средства от государства.
Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2020 года сообщалось, что медицинским работникам выплатили 17,9 млн гривен компенсаций утраченного заработка из-за самоизоляции на фоне COVID-19. Фонд соцстрахования принял на оплату почти 11 тысяч листков нетрудоспособности.
Так, в прошлом году министр социальной политики Марина Лазебная объясняла, что большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку происходит длительное расследование каждого из случаев.
Напомним, члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармработников. Речь идет о проекте закона №5124.