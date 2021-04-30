ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Виплати компенсацій медикам можуть спростити: комітет Ради підтримав закон

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 16:55
Виплати компенсацій медикам можуть спростити: комітет Ради підтримав закон Фото: Раді рекомендують спростити виплати компенсацій медикам (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді схвалити законопроект про спрощення виплат компенсацій медикам через COVID. Йдеться про проект закону №5415.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує удосконалити механізм компенсацій та виправити неточності, які заважають Фонду соціального страхування проводити виплати. Пропозиція стосується статті 39 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Ця норма визначає, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року від 1 січня до 31 грудня.

Однак обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів у 2020 році, а отримав групу інвалідності у 2021 році. У документі прив’язка до календарного року прибирається та надається можливість отримати виплати тим медикам, які через цю технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу та в цілому як закон", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, торік міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснювала, що більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки відбувається тривале розслідування кожного з випадків.

Так, члени комітету з питань здоров'я нації раніше підтримали законопроект про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медика або фармпрацівника. Йдеться про проект закону №5124.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство медики Верховна Рада выплаты
NEWS
Візит Блінкена в Україну: стала відома дата
Візит Блінкена в Україну: стала відома дата
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії