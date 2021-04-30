Виплати компенсацій медикам можуть спростити: комітет Ради підтримав закон

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді схвалити законопроект про спрощення виплат компенсацій медикам через COVID. Йдеться про проект закону №5415.

Закон пропонує удосконалити механізм компенсацій та виправити неточності, які заважають Фонду соціального страхування проводити виплати. Пропозиція стосується статті 39 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Ця норма визначає, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року від 1 січня до 31 грудня.

Однак обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів у 2020 році, а отримав групу інвалідності у 2021 році. У документі прив’язка до календарного року прибирається та надається можливість отримати виплати тим медикам, які через цю технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу та в цілому як закон", - вказано у повідомленні.