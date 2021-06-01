На виплати карантинних 8000 гривень з держбюджету виділили ще 1,4 млрд гривень

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про виплати по 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам , які постраждали від карантину. Із загального фонду державного бюджету виділяється ще 1,4 млрд гривень.

Постанова від 31 Травня 2021 року № 543 розміщена на Урядовому порталі.

Гроші виділяються Міністерству соціальної на програму "Надання Пенсійним фондом України допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV 2".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, у квітні на виплати ФОПам та найманим працівникам із спеціального фонду державного бюджету було виділено 1,4 млрд гривень. Кошти виділялися Міністерству соціальної політики, яке перераховувало їх до Пенсійного фонду України.

Водночас станом на 24 травня 2021 року заяви на отримання допомоги застрахованим особам подали 340 199 застрахованих осіб. Відповідно необхідна сума для фінансування цих виплат складає 2 721 592 тис. грн. За інформацією Пенсійного фонду України на сьогодні з 340 199 заяв профінансовано 175 000 заяв на суму 1 400 000 тис. гривень, залишаються без фінансування 165 199 заяв на суму 1 321 592 тис. гривень.