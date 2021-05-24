Зеленский поручил определить точные сроки выплат за карантин, больничных и декретных

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение определить четкие сроки выплаты финансовой помощи в связи с карантином , а также выплаты больничных и пособия по беременности и родам. Поручение дано на селекторном совещании под председательством президента.

По данным пресс-службы, премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал президента о выплате 8 тыс. грн помощи ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле этого года. По его данным уже выплачено 1,4 млрд грн, выплатами охвачено 175 тыс. человек.

Напомним, Пенсионный фонд Украины уже исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен. По состоянию на 20 мая 2021 года для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1,4 млрд гривен. Деньги получили 175 тысяч человек.

Таким образом выплаты компенсации за карантин получили около половины из тех, кто уже подал заявки.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 6 мая заявки на компенсацию за карантин подали 320 тысяч украинцев.

В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки.