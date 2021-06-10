Выплаты "карантинных" 8 тысяч гривен завершили

Правительство завершило выплаты помощи в размере 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, которые пострадали от введения жестких карантинных ограничений. Всего было подано 337 946 заявок.

Об этом сообщает пресс-служба портала "Дія" в Telegram .

"Новость, которую все так ждали. Выплаты ФОПам в размере 8000 грн от ПФУ завершены! Сколько успешно поданных заявок в 2021 году? 337 946. Какую сумму выплачено? 2 703 568 000,00 грн", - отчитались в Минцифры.

Пенсионный фонд Украины по состоянию на 7 июня выплатил 2 719,5 млн грн ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Единовременная выплата составляет 8 тысяч гривен. Таким образом деньги получили 340 тысяч человек, подавших заявки.

Ранее Кабинет министров внес изменения в постановление о выплатах по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Из общего фонда государственного бюджета выделили еще 1,4 млрд гривен.

Ранее Пенсионный фонд Украины исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен. По состоянию на 20 мая 2021 года для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1,4 млрд гривен. Деньги получили 175 тысяч человек.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля.