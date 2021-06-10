Виплати "карантинних" 8 тисяч гривень завершено

Уряд завершив виплати допомоги у розмірі 8 тисяч гривень ФОПам та найманим працівникам, які постраждали від запровадження жорстких карантинних обмежень. Загалом було подано 337 946 заявок.

Про це повідомляє прес-служба порталу "Дія" в Telegram .

"Новина, яку всі так чекали. Виплати ФОПам у розмірі 8000 грн від ПФУ завершено! Скільки успішно поданих заявок у 2021 році? 337 946. Яку суму виплачено? 2 703 568 000,00 грн", - відзвітувалися в Мінцифри.

Пенсійний фонд України станом на 7 червня виплатив 2 719,5 млн грн ФОПам та найманим працівникам, які постраждали від карантину. Одноразова виплата становить 8 тисяч гривень. Таким чином гроші отримали 340 тисяч осіб, що подали заявки.

Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про виплати по 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам, які постраждали від карантину. Із загального фонду державного бюджету виділили ще 1,4 млрд гривень.

Раніше Пенсійний фонд України вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень. Станом на 20 травня 2021 року для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1,4 млрд гривень. Гроші отримали 175 тисяч осіб.

Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня.