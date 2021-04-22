UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Выплаты карантинных 8 тысяч гривен освободили от банковской комиссии

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины решил не взимать комиссию в системе электронных платежей за выплату 8000 гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам. Такое временное решение принято 21 апреля на период осуществления выплат.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, средства для выплаты перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в Ощадбанке. После этого Ощадбанк будет перечислять средства на банковский счет заявителя, который указан в заявлении на получение 8 тысяч гривен.

Также бесплатными будут операции по возврату банками незасчитанных сумм средств по определенным причинам, отметили в НБУ.

Система электронных платежей НБУ - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в НБУ.

Для участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, зависящих от суммы платежа:

  • от 0 до 5 000,00 грн-0,35 грн, без НДС;
  • от 5 000,01 до 100 000,00 грн - 1,20 грн без НДС;
  • от 100 000,01 грн - 10 грн, без НДС.

Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 21 апреля заявки подали больше 200 тысяч физических лиц - предпринимателей и наемных работников. В то же время из госбюджета выделили средства только на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.

Ранее в Минсоцполитики ожидали, деньги смогут получить 362,5 тысяч человек. Планировалось, что из госбюджета выделят 2,9 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Национальный банк УкраинывыплатыКарантин
Читайте также
Усиленный карантин в Чернигове могут продлить до 10 мая
Черновицкую область вывели из "красной" зоны карантина
Прогноз погоды