Выплаты карантинных 8 тысяч гривен освободили от банковской комиссии

Национальный банк Украины решил не взимать комиссию в системе электронных платежей за выплату 8000 гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам. Такое временное решение принято 21 апреля на период осуществления выплат.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, средства для выплаты перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в Ощадбанке. После этого Ощадбанк будет перечислять средства на банковский счет заявителя, который указан в заявлении на получение 8 тысяч гривен.
Также бесплатными будут операции по возврату банками незасчитанных сумм средств по определенным причинам, отметили в НБУ.
Система электронных платежей НБУ - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в НБУ.
Для участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, зависящих от суммы платежа:
Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 21 апреля заявки подали больше 200 тысяч физических лиц - предпринимателей и наемных работников. В то же время из госбюджета выделили средства только на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.
Ранее в Минсоцполитики ожидали, деньги смогут получить 362,5 тысяч человек. Планировалось, что из госбюджета выделят 2,9 млрд гривен.