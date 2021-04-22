Виплати карантинних 8 тисяч гривень звільнили від банківської комісії

Як зазначили в прес-службі, кошти для виплати перераховуються Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку. Після цього Ощадбанк. перераховуватиме кошти на банківський рахунок заявника, який зазначений у заяві на отримання 8 тисяч гривень.

Також безоплатними будуть операції з повернення банками незарахованих сум коштів через певні причини, зазначили в НБУ.

Система електронних платежів НБУ - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в НБУ.

Для учасників системи діють тарифи на оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежать від суми платежу: