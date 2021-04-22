Виплати карантинних 8 тисяч гривень звільнили від банківської комісії

Національний банк України вирішив не стягувати комісію у системі електронних платежів за виплату 8000 гривень фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам. Таке тимчасове рішення ухвалене 21 квітня на період здійснення виплат.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначили в прес-службі, кошти для виплати перераховуються Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку. Після цього Ощадбанк. перераховуватиме кошти на банківський рахунок заявника, який зазначений у заяві на отримання 8 тисяч гривень.
Також безоплатними будуть операції з повернення банками незарахованих сум коштів через певні причини, зазначили в НБУ.
Система електронних платежів НБУ - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в НБУ.
Для учасників системи діють тарифи на оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежать від суми платежу:
Відзначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Станом на 21 квітня заявки подали більше 200 тисяч фізичних осіб - підприємців та найманих працівників. Водночас з держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.
Раніше у Мінсоцполітики очікували, гроші зможуть отримати 362,5 тисяч осіб. Планувалося, що з держбюджету виділять 2,9 млрд гривень.