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Виплати карантинних 8 тисяч гривень звільнили від банківської комісії

Новость на русском → Україна, Четвер 22 квітня 2021 11:15
Виплати карантинних 8 тисяч гривень звільнили від банківської комісії Фото: ФОПи та наймані працівники зможуть отримати 8 тисяч без комісії (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України вирішив не стягувати комісію у системі електронних платежів за виплату 8000 гривень фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам. Таке тимчасове рішення ухвалене 21 квітня на період здійснення виплат.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, кошти для виплати перераховуються Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку. Після цього Ощадбанк. перераховуватиме кошти на банківський рахунок заявника, який зазначений у заяві на отримання 8 тисяч гривень.

Також безоплатними будуть операції з повернення банками незарахованих сум коштів через певні причини, зазначили в НБУ.

Система електронних платежів НБУ - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в НБУ.

Для учасників системи діють тарифи на оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежать від суми платежу:

  • від 0 до 5 000,00 грн - 0,35 грн, без ПДВ;
  • від 5 000,01 до 100 000,00 грн - 1,20 грн без ПДВ;
  • від 100 000,01 грн - 10 грн, без ПДВ.

Відзначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Станом на 21 квітня заявки подали більше 200 тисяч фізичних осіб - підприємців та найманих працівників. Водночас з держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.

Раніше у Мінсоцполітики очікували, гроші зможуть отримати 362,5 тисяч осіб. Планувалося, що з держбюджету виділять 2,9 млрд гривень.

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