ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 11:31
Кабмин планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за введения властями жесткого карантина. Выплаты смогут получить в регионах красной зоны.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как отметил Шмыгаль, этот вопрос он обсудил с министрами.

"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", - сообщил премьер-министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта заявил, что местные власти должны помочь бизнесу "красной зоны". По его словам, дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100%. Таким образом, сумма поддержки людей и бизнеса увеличится вдвое

Как сообщало РБК-Украина, в 2020 году Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко заявил, что правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украины Карантин Локдаун
NEWS
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию