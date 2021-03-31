Виплати ФОПам по 8 тисяч гривень: коли можна подавати заявки
Фізичні особи - підприємці та наймані працівники зможуть подавати заявки на отримання компенсації за карантин по 8 тисяч гривень на початку квітня. Порядок буде розроблено протягом тижня.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 31 березня, яке транслювалося на Youtube.
Як нагадав прем'єр, Верховна рада 30 березня схвалила закон, який передбачає виплати тим, хто потрапив під обмеження у "червоній" зоні.
Прем'єр дав доручення Мінекономіки протягом тижня розробити всі необхідні документи, щоб вже на початку квітня люди могли подавати заявки через "Дію" і почалися відповідні виплати".
Також Шмигаль доручив Міністерству розвитку громад і територій координувати з місцевою владою, "яку ми закликаємо також проводити доплати бізнесу в межах свого регіону і межі можливостей".
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 30 березня прийняла закон компенсації фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам, постраждалим від карантину.
Нагадаємо, у 2020 році в Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через введення карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам і ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.