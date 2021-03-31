Виплати ФОПам по 8 тисяч гривень: коли можна подавати заявки

Фізичні особи - підприємці та наймані працівники зможуть подавати заявки на отримання компенсації за карантин по 8 тисяч гривень на початку квітня. Порядок буде розроблено протягом тижня.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 31 березня, яке транслювалося на Youtube .

Як нагадав прем'єр, Верховна рада 30 березня схвалила закон, який передбачає виплати тим, хто потрапив під обмеження у "червоній" зоні.

Прем'єр дав доручення Мінекономіки протягом тижня розробити всі необхідні документи, щоб вже на початку квітня люди могли подавати заявки через "Дію" і почалися відповідні виплати".

Також Шмигаль доручив Міністерству розвитку громад і територій координувати з місцевою владою, "яку ми закликаємо також проводити доплати бізнесу в межах свого регіону і межі можливостей".