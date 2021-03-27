Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: кто и когда получит деньги

Украинская власть решила возобновить компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам, которые пострадали от карантина. Из госбюджета выделят по 8 тысяч гривен , а дополнительные деньги могут быть выплачены по решению местных властей.

О том, как будут проходить выплаты, в материале РБК-Украина.

Кому положены деньги

Основные условия компенсации за карантин прописаны в законопроекте, который Верховная рада рассмотрит 30 марта. Выплаты начнутся через 10 дней после подписания президентом и вступления закона в силу. Таким образом, ФОПы и наемные работники смогут получить деньги с середины апреля.

Для подачи заявления установлен срок - 30 дней после начала усиленного карантина (попадания региона в "красную" зону). При этом программа рассчитана на весь 2021 год, и если область попадет в "красную" зону позже, то выплаты начнутся с этого момента.

Компенсация положена ФОПам и наемным работникам, чей вид основной деятельности определен Кабинетом министров. После вступления в силу закона Кабмин отдельным постановлением установит перечень видов деятельности для выплат. В прошлом году в этот список попали общепит, торговля непродовольственными товарами, сфера развлечений с определенными кодами ВЭД.

Как будут проходить выплаты

Как и в прошлом году, заявки нужно будет подавать через "Дію". В офисе президента уже заявили, что практику менять не будут. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на портале "Дія" или в мобильном приложении. Система автоматически будет отсеивать тех, кто не проходит по основному критерию для получения денег - коду деятельности ФОПа или предприятия наемного работника. После прохождения процедуры средства поступят на счет ФОПа или на банковский счет наемного работника. Практика 2020 года показывает, что система работает почти без сбоев, а деньги приходят на следующий день.

Кому не выплатят по 8 тысяч гривен

В законопроекте прописаны категории, которые не подпадают под действие программы. В первую очередь, это те, чей основной вид деятельности входит в перечень Кабмина. Кроме того, должны быть уплачены все налоги за последний квартал. Для наемных работников также установлен потолок зарплаты, при котором компенсации не выплачиваются - 30 тысяч гривен в месяц.

Источники средств

Законопроектом установлено, что компенсации выплачиваются за счет средств государственного бюджета Украины - в размере 8 тысяч гривен; за счет средств местного бюджета - в размере, определенном решением органа местного самоуправления.

Эта норма уже вызвала претензии Главного научно-экспертного управления Верховной рады. Как отмечается в заключении, если порядок выплаты пособия за счет госбюджета определен в проекте подробно, то вопрос выплаты за счет местных бюджетов - недостаточно четко. В проекте не установлены условия и критерии, при которых орган местного самоуправления принимает решение о выплатах.

"Следствием чего может стать возникновение ситуаций, когда одни органы местного самоуправления в подобных условиях будут принимать соответствующее решение, а другие - нет, что может негативно сказаться на обеспечении равенства конституционных прав граждан Украины", - говорится в заключении.

Красная зона и общенациональный карантин

Законопроектом предусмотрено предоставление компенсаций ФОПам и наемным работникам, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности. На момент подачи документа, 22 марта 2021 года, "красный" уровень был установлен на территории 8 областей. На 25 марта в этой зоне уже 12 областей, и этот список расширяется каждый день.

Норма законопроекта вызвала претензии Главного научно-экспертного управления Верховной рады. "Обращаем внимание, что вне поля зрения субъекта права законодательной инициативы осталась возможность введения ограничительных мер на территории всей Украины в целом", - говорится в заключении.

Опыт 2020 года: деньги получат не все

Выплата в декабре 2021 года ФОПам и наемным работникам по 8 тысяч гривен была одной из трех программ компенсации за карантин. С заявлениями можно было обращаться до 31 декабря 20201 года. По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек. Однако заявки подали только 480 тысяч ФОПов и наемных работников.

Основные выплаты были проведены в конце 2020 года - по 8 тысяч гривен получили 455 тысяч человек. На эти цели из госбюджета потратили 3,6 млрд гривен. Остальные получили деньги в начале 2021 года.