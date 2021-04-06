На выплаты ФОПам по 8 тысяч из госбюджета планируют выделить 2,9 млрд гривен

Согласно документу, из специального фонда государственного бюджета в 2021 году на выплаты направляется 2,9 млрд гривен. Таким образом, деньги смогут получить 362,5 тысяч человек.

Главным распорядителем бюджетных средств является Минсоцполитики. Бюджетные средства направляются Пенсионному фонду для выплат застрахованным лицам. Перечисление бюджетных средств осуществляется Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в АО "Ощадбанк",

Также устанавливается, что Пенсионный фонд направляет Минсоцполитики заявки на перечисление средств для выплаты по мере поступления списков на выплату помощи от Мінцифри.

По 8 тысяч гривен получат только те ФОПы и наемные работники предприятий, основной вид экономической деятельности которых соответствует видам, определенным в Перечне основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия. Этот перечень должен утвердить Кабинет министров.

Деньги смогут получить получить в регионе, где действуют дополнительные ограничительные противоэпидемические меры, связанные с распространением коронавирусной болезни (COVID-19). Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мероприятий.