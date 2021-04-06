На виплати ФОПам по 8 тисяч з держбюджету планують виділити 2,9 млрд гривень

Згідно з документом, зі спеціального фонду державного бюджету у 2021 році на виплати спрямовується 2,9 млрд гривень. Таким чином, гроші зможуть отримати 362,5 тисяч осіб.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Бюджетні кошти спрямовуються Пенсійному фонду України для виплат застрахованим особам. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду, відкритий в АТ "Ощадбанк",

Також встановлюється, що Пенсійний фонд надсилає Мінсоцполітики заявки на перерахування коштів для виплати по мірі надходження списків на виплату допомоги від Мінцифри.

По 8 тисяч гривень отримають тільки ті ФОПи та наймані працівники підприємств, основний вид економічної діяльності яких відповідає видам, визначеним у Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. Цей перелік повинен затвердити Кабінет міністрів.

Гроші зможуть отримати у регіоні, де діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Заявки потрібно подавати протягом 30 днів із дня запровадження на території додаткових заходів.