Выплаты ФОП: за первый день 116 тысяч украинцев подали заявки

Прием заявок на получение 8 тысяч грн помощи от государства начался 19 апреля. За первый день уже более 116 тысяч украинцев подали заявку на получение помощи.

Оформить заявку на получение денежной помощи могут предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания в области "красной" зоне. Для этого необходимо зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг "Дія".

Всего на единовременную материальную помощь для предпринимателей и наемных работников от государства в 2021 году из госбюджета было направлено 1,4 млрд гривен.

В целом ожидается, что услугой воспользуются 1,6 млн граждан.