Зеленский призывает ФОПов активнее регистрироваться в "Дии", чтобы получить выплаты в апреле

В Украине началась регистрация заявок на получение государственной помощи для предпринимателей и наемных работников , которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за ужесточения карантина. Президент Украины Владимир Зеленский призывает активнее регистрироваться.

Он призывает граждан активнее регистрировать обращения на портале "Дия" для того, чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства.

"Подав заявку через "Дию", люди смогут получить по 8 тысяч гривен прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", - отметил Зеленский.

На сегодня уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки, сообщили в пресс-службе ОП.