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Зеленский призывает ФОПов активнее регистрироваться в "Дии", чтобы получить выплаты в апреле

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 08:46
Зеленский призывает ФОПов активнее регистрироваться в "Дии", чтобы получить выплаты в апреле Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине началась регистрация заявок на получение государственной помощи для предпринимателей и наемных работников, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за ужесточения карантина. Президент Украины Владимир Зеленский призывает активнее регистрироваться.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он призывает граждан активнее регистрировать обращения на портале "Дия" для того, чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства.

"Подав заявку через "Дию", люди смогут получить по 8 тысяч гривен прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", - отметил Зеленский.

На сегодня уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки, сообщили в пресс-службе ОП.

Ранее РБК-Украина писало, как подать заявку через "Дию".

Также издание публиковало список КВЭДов, которые имеют право на карантинные выплаты.

Отметим, прошлой зимой карантинные выплаты получили почти полмиллиона украинцев. Тогда из госбюджета потратили 3,6 млрд гривен.

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