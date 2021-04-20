Виплати ФОП: за перший день 116 тисяч українців подали заявки

Прийом заявок на отримання 8 тисяч грн допомоги від держави почався 19 квітня. За перший день вже понад 116 тисяч українців подали заявку на отримання допомоги.

Оформити заяву на отримання грошової допомоги можуть підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в "червоній" зоні. Для цього необхідно зареєструватись через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія".

Всього на одноразову матеріальну допомогу для підприємців та найманих працівників від держави в 2021 році з держбюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень.

Загалом очікується, що послугою скористаються 1,6 млн громадян.