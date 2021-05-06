Выплаты по 8 тысяч: сколько украинцев получили компенсацию за карантин
По состоянию на 6 мая для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 600 млн гривен. Из 320 тысяч человек, подавших заявки, деньги получили 75 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Как отметил министр экономики Игорь Петрашко, деньги можно получить в течение 30 дней со дня введения правила "красной" зоны в регионе, где ФОП или наемный работник осуществляют деятельность.
"Если этот регион был отнесен к "красной" зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение "Дія" до 19 мая. На сегодня уже имеем более 320 тыс. таких заявок", - сказал он.
Министр добавил, что государственная программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону.
Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. Из госбюджета выделили средства лишь на 175 тысяч граждан - 1,4 млрд гривен.
В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки. Все данные должны быть заполнены правильно.
Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.