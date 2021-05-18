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Виплати по 8 тисяч гривень: скільки українців отримали карантинні гроші

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 15:06
Виплати по 8 тисяч гривень: скільки українців отримали карантинні гроші Фото: карантинні 8 тисяч отримали 150 тисяч осіб  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 18 травня 2021 року для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1,2 млрд гривень. Гроші отримали 150 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Таким, чином виплати компенсації за карантин отримали менше половини з тих, хто вже подав заявки.

Нагадаємо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Станом на 6 травня заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.

Якщо регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.

У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.

У бюджеті Пенсійного фонду України на виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах передбачено 1,4 млрд гривень. ПФУ отримує кошти для виплат від Мінсоцполітики.

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