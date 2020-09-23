Выплата Украине первого транша из 1,2 млрд евро - не техническое дело, - посол ЕС

Фото: Матти Маасикас (РБК-Украина)

Европейский союз готовится выплатить Украине первый транш макрофинансовой помощи из программы на 1,2 млрд евро после транша от Международного валютного фонда (МВФ). Однако это не только техническое дело.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

По его словам, Еврокомиссия при оценке ситуации для выделения транша наблюдает за несколькими моментами. В частности, кредит ЕС политически связан с программой МВФ.

Кроме того, беспокойство ЕС вызывает и судебное решение по делу Суркисов против "ПриватБанка", а также вопросы независимости Национального банка.

"…это тоже то, за чем наблюдает Еврокомиссия. Так что выплата даже первого транша - это не только техническое дело", - добавил Маасикас.

Он уточнил, что для получения второго транша Украина должна будет выполнить весь перечень условий, который будет обсуждаться на саммите Украина-ЕС в октябре.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина рассказала, что первый транш макрофинансовой помощи ЕС перечислят без дополнительных условий.

Отметим, Всемирный банк уже отложил кредит для Украины на 350 млн долларов.