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ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, но есть условие

Киев, Вторник 22 сентября 2020 17:11
ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, но есть условие
Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита. Однако он озвучил условие для получения этих средств.

Об этом Боррель сказал в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Наживо з МЗС. Спільна пресконференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та віцепрезидента Європейської комісії, високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля за підсумками переговорів.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Он напомнил о предоставлении беспрецедентной поддержки Украине для борьбы с пандемией.

"Это почти 200 млн евро. И это самая большая помощь, которая была предоставлена ​​наших восточным партнерам. Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, связанных с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией", - сказал высокий представитель ЕС.

Дипломат назвал условие, которое Украине следует выполнить, чтобы получить деньги.

"Но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - заявил Боррель.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от ЕС. После подписания вступит в силу Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Евросоюзом как кредитором.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада приняла данный законопроект 25 августа, за него проголосовали 248 народных депутатов.

Так, в конце апреля Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19.

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