Виплата Україні першого траншу з 1,2 млрд євро - не технічна справа, - посол ЄС

Фото: Матті Маасікас (РБК-Україна)

Європейський союз готується виплатити Україні перший транш макрофінансової допомоги з програми на 1,2 млрд євро після траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Однак це не тільки технічна справа.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

За його словами, Єврокомісія при оцінці ситуації для виділення траншу спостерігає за декількома моментами. Зокрема, кредит ЄС політично пов'язаний з програмою МВФ.

Крім того, занепокоєння ЄС викликає і судове рішення у справі Суркісів проти "ПриватБанку", а також питання незалежності Національного банку.

"...це теж те, за чим спостерігає Єврокомісія. Так що виплата навіть першого траншу - це не тільки технічна справа", - додав Маасікас.

Він уточнив, що для отримання другого траншу Україна повинна буде виконати весь перелік умов, який буде обговорюватися на саміті Україна-ЄС у жовтні.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що перший транш макрофінансової допомоги ЄС перерахують без додаткових умов.

Зазначимо, Всесвітній банк вже відклав кредит для України на 350 млн доларів.