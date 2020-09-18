ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Всемирный банк отложил кредит для Украины на 350 млн долларов

Киев, Пятница 18 сентября 2020 17:48
Всемирный банк отложил кредит для Украины на 350 млн долларов
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на 350 млн долларов. Решение о выделении средств Украине было одобрено еще в конце июня, однако средства до сих пор не поступили.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы их ожидаем. Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату 2 млрд долларов и сделали это самостоятельно без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к различным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - сказал он.

Марченко выразил надежду, что Украина все же получит первый транш из общего кредита в 700 млн долларов еще до конца года. При этом он уточнил, что Украина изначально надеялась привлечь больший кредит от Всемирного банка.

"В первую очередь мы говорили о 1 млрд долларов через DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до 700 млн долларов и отдельный проект социальной поддержки, который мы сейчас финализируем. Мы надеемся получить все эти средства в этом году, поскольку это залог своевременного финансирования накопленных расходов", - пояснил министр.

Напомним, в июне министр финансов Сергей Марченко сказал, что Всемирный банк выделит Украине кредит в размере 1 млрд долларов до конца года, а первый транш в 350 млн долларов ожидается в июле.

В июле глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) не будут задерживать дальнейшие транши.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика кредитВсемирный банк
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь