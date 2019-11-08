Мы вынудим РФ начать процесс разведения сил в Петровском, - штаб

В штабе операции Объединенных сил (ООС) прокомментировали перенос разведения сил и средств в Петровском, сообщив, что готовы вынудить российскую сторону, чтобы процесс начался в субботу, 9 ноября. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил (ООС) генерал-майор Богдан Бондарь.

По его словам, российская сторона продолжает совершать провокации на Донбассе.

"В связи с неготовностью российской стороны указанное мероприятие сегодня не пройдет. Состоялись телефонные переговоры на уровне контактной группы, и было принято решение, что датой разведения может стать 12:00 завтра. Российская сторона продолжает провоцировать. Украинская сторона придерживается рамочного соглашения о соблюдении режима тишины. Мы вынудим российскую сторону к тому, чтобы этот процесс завтра начался", - сообщил Бондарь.

Напомним, начало разведения сил в Петровском было запланировано на сегодня, 8 ноября, однако боевики сорвали разведение, которое было перенесено на 9 ноября. Срыв разведения сил в Петровском подтвердили в ОБСЕ.

Также сообщалось, что разведение сил в Петровском будет проходить на протяжении трех дней, после чего начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Войска ООС будут отведены на один километр, также свои войска должна отвести сторона противника.