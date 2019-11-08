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Разведение сил в Петровском продлится три дня

Новости » Политика     08.11.2019 - 09:51
Разведение сил в Петровском продлится три дня
Фото: Владимир Кравченко (ООС)

Войска ООС отведут на один километр

Практическое разведение сил в Петровском на Донбассе будет проходить на протяжении трех дней, после чего начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Об этом на брифинге сообщил командующий ООС Владимир Кравченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, войска операции Объединенных сил отведут на один километр, также свои войска должна отвести сторона противника.

"Напомним, процесс разведения проходит при условии зеркальных действий с обеих сторон. Для этого процесс должен быть зафиксирован представителями СММ ОБСЕ и нашими военными из СЦКК", - сказал Кравченко.

Он сообщил, что практическое разведение сил займет три дня

"Далее будет проходить разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Участок № 3 в этом плане проще по сравнению с Золотым, ведь разведение не затрагивает населенных пунктов. Сегодня в 12:00 мы запустим сигнальную белую ракету. Если противник не ответит, можно будет считать, что они не только сорвали процесс разведения, но и нарушили международные договоренности", - сказал Кравченко.

Командующий ООС также заявил, что военные не снизят уровень боевой готовности, если разведение сил начнется в Петровском.

"Если разведение сил и средств на третьем участке начнется, военные не снизят уровень боевой готовности. В случае обострения ситуации и провокаций противника, наши подразделения готовы выйти на те же позиции", - резюмировал Кравченко.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики и ООС называют разные даты начала разведения сил в Петровском. Боевики "ДНР" на своих ресурсах утверждают, что силы ООС накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском и заявляют, что готовы начать разведение 9 ноября.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще четыре получили ранения

Боевики не подтверждают готовность к разведению, - штаб Боевики и ООС называют разные даты начала разведения сил в Петровском
Новости Украины ООСРазведение сил
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