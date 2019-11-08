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Ми змусимо РФ почати процес розведення сил в Петровськом, - штаб

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Розведення сил в Петровському було перенесено на 12:00 9 листопада

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) прокоментували перенесення розведення сил і засобів в Петровськом, повідомивши, що готові змусити російську сторону, щоб процес почався в суботу, 9 листопада. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил (ООС) генерал-майор Богдан Бондар.

За його словами, російська сторона продовжує вчиняти провокації на Донбасі.

"У зв'язку з неготовністю російської сторони зазначений захід сьогодні не пройде. Відбулися телефонні переговори на рівні контактної групи, і було прийнято рішення, що датою розведення може стати 12:00 завтра. Російська сторона продовжує провокувати. Українська сторона дотримується рамкової угоди про додержання режиму тиші. Ми змусимо російську сторону до того, щоб цей процес завтра почався", - повідомив Бондар.

Нагадаємо, початок розведення сил в Петровському було заплановано на сьогодні, 8 листопада, проте бойовики зірвали розведення, яке було перенесено на 9 листопада. Зрив розведення сил в Петровському підтвердили в ОБСЄ.

Також повідомлялося, що розведення сил у Петрівському буде проходити протягом трьох днів, після чого почнеться розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. Війська ООС будуть відведені на один кілометр, також свої війська повинна відвести бік противника.

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