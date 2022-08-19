К выходу из портов Одессы готовятся 10 суден с украинским зерном

В одесских портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" находятся десять судов, которые сейчас загружаются и готовятся к выходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Facebook .

По его словам, есть более 40 заявок на заход в украинские порты.

Министр отметил, что за время работы "зернового коридора" из одесских портов уже отправились 25 судов. На их борту в общей сложности было 630 тысяч тонн агропродукции.

"Да, все еще есть много вещей, которые следует усовершенствовать, но мы на правильном пути. Особое внимание мы уделяем экспорту продовольствия для африканских стран. Вчера вышел очередной балкер I MARIA, на его борту 33 тысяч тонн агропродукции для севера континента", - заявил министр.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно документу, РФ обязалась не стрелять по портам.

В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день Россия ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

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