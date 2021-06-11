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На вихідних на Північному мосту у Києві обмежать рух

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 12:53
На вихідних на Північному мосту у Києві обмежать рух Фото: на Північному мосту у Києві обмежать рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві частково обмежать рух на Північному мосту. Там проводитимуть ремонт.

Про це повідомили у прес-центрі "Київавтодору".

Так, рух частково буде обмежено з 9:00 до 23:00 13 червня.

"На Північному мосту виконають поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку проспекта Степана Бандери. Роботи виконають упродовж неділі, щоб менше впливати на трафік", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві 11-12 червня на Софійській площі просто неба відбудеться 17-ий щорічний національний фестиваль "Французька весна в Україні". У зв'язку із цим рух деякими вулицями в центрі столиці буде обмежено.

РБК-Україна писало, що у Києві 11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Зазначимо також, що 2 червня в Києві зупинили рух швидкісного трамвая на Борщагівській лінії. Очікується, що трамваї не будуть ходити до залізничного вокзалу до 15 серпня.

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