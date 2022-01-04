Выходные на Рождество. Сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать

Выходные на Рождество

2022 год в Украине начался с праздничных трехдневных выходных 1-3 января. Праздник Рождества Христова также продлится три дня - с пятницы по воскресенье (7- 9 января).

Рабочий день в Сочельник перед Рождеством (6 января) будет сокращен на один час, как предпраздничный. Отрабатывать рождественские праздники не придется.

Всего в январе 2022 будет 19 рабочих и 12 выходных для трудящихся по пятидневному рабочему графику.

Какие еще праздники будут в январе

После Нового года и Рождества в первом месяце года отмечается еще несколько государственных и религиозных праздников, а также памятных дат. Однако они не являются официальными выходными, если не приходятся на субботу или воскресенье.

8 января - Собор Пресвятой Богородицы

13 и 14 января - Щедрый вечер и Старый Новый год

16 января - День памяти защитников Донецкого аэропорта

19 января - Крещение Господне

22 января - День Соборности Украины

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

29 января - День памяти Героев Крут

Список выходных 2022 в Украине

В этом году украинцы будут работать 249 дней из 365. 116 дней будут выходными, в том числе 105 еженедельных и 11 праздников:

1 января - Новый год

7 января - Рождество Христово

8 марта - Международный женский день

24 апреля - Пасха

1 мая - День труда

9 мая - День победы во Второй мировой войне

12 июня - Троица

28 июня - День Конституции Украины

24 августа - День Независимости Украины

14 октября - День защитника и защитницы Украины

25 декабря - Рождество Христово по Григорианскому календарю.

Перенос рабочих дней и выходных

Согласно постановлению Кабмина, помимо длинных выходных на Новый год и Рождество, украинцы получат еще два продолжительных праздничных периода по 4 дня.

Выходные к Международному женскому дню продлятся с 5-го по 8 марта. При этом понедельник 7 марта придется отработать в субботу 12 марта.

На День Конституции выходными будут 25-28 июня. Рабочий понедельник 27 июня переносится на субботу 2 июля.

В случае, когда праздники совпадают с еженедельными выходными, нерабочим будет следующий за праздником понедельник. В 2022 такие дни:

суббота 1 января, Новый год - выходной переносится на 3 января;

воскресенье 24 апреля, Пасха - выходной переносится на 25 апреля;

воскресенье 1 мая, День труда - выходной переносится на 2 мая;

воскресенье 13 июня, Троица - выходной переносится на 13 июня;

воскресенье 25 декабря, Рождество - выходной переносится на 26 декабря.