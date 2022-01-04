Вихідні на Різдво. Скільки відпочиватимемо і чи доведеться відпрацьовувати

У січні 2022 на українців чекають додаткові вихідні. Різдвяні свята триватимуть загалом три дні.
Коли почнеться довгий вікенд і чи буде перенесення робочих днів у січні - докладно на РБК-Україна.
2022 рік в Україні розпочався зі святкових триденних вихідних 1-3 січня. Свято Різдва Христового також триватиме три дні - з п'ятниці до неділі включно (7-9 січня).
Робочий день у Святвечір перед Різдвом (6 січня) буде скорочено на одну годину, як передсвятковий. Відпрацьовувати різдвяні свята не доведеться.
Загалом у січні 2022 року буде 19 робочих та 12 вихідних для трудящих за п'ятиденним робочим графіком.
Після Нового року та Різдва у першому місяці року відзначається ще кілька державних та релігійних свят, а також пам'ятних дат. Однак вони не є офіційними вихідними, якщо не припадають на суботу чи неділю.
8 січня – Собор Пресвятої Богородиці
13 та 14 січня – Щедрий вечір та Старий Новий рік
16 січня – День пам'яті захисників Донецького аеропорту
19 січня - Хрещення Господнє
22 січня – День Соборності України
27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
29 січня - День пам'яті Героїв Крут
Цього року українці працюватимуть 249 днів із 365. 116 днів будуть вихідними, у тому числі 105 щотижневих та 11 свят:
Згідно з постановою Кабміну, окрім довгих вихідних на Новий рік та Різдво, українці отримають ще два тривалі святкові періоди по 4 дні.
Вихідні до Міжнародного жіночого дня триватимуть з 5 по 8 березня. При цьому понеділок 7 березня доведеться відпрацювати у суботу 12 березня.
На День Конституції вихідними будуть 25-28 червня. Робочий понеділок 27 червня переноситься на суботу 2 липня.
У випадку, коли свята співпадають із щотижневими вихідними, неробочим буде наступний за святом понеділок. У 2022 такі дні:
субота 1 січня, Новий рік – вихідний переноситься на 3 січня;
неділя 24 квітня, Великдень – вихідний переноситься на 25 квітня;
неділя 1 травня, День праці - вихідний переноситься на 2 травня;
неділя 13 червня, Трійця – вихідний переноситься на 13 червня;
неділя 25 грудня, Різдво – вихідний переноситься на 26 грудня.
Раніше повідомлялося, що Міністерство культури виступило з ініціативою скасувати перенесення вихідних днів через свята Міжнародного жіночого дня 8 березня та Дня праці 1 травня. Остаточне рішення щодо цього ще не прийняте.