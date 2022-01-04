Вихідні на Різдво. Скільки відпочиватимемо і чи доведеться відпрацьовувати

Вихідні на Різдво

2022 рік в Україні розпочався зі святкових триденних вихідних 1-3 січня. Свято Різдва Христового також триватиме три дні - з п'ятниці до неділі включно (7-9 січня).

Робочий день у Святвечір перед Різдвом (6 січня) буде скорочено на одну годину, як передсвятковий. Відпрацьовувати різдвяні свята не доведеться.

Загалом у січні 2022 року буде 19 робочих та 12 вихідних для трудящих за п'ятиденним робочим графіком.

Які ще свята будуть у січні

Після Нового року та Різдва у першому місяці року відзначається ще кілька державних та релігійних свят, а також пам'ятних дат. Однак вони не є офіційними вихідними, якщо не припадають на суботу чи неділю.

8 січня – Собор Пресвятої Богородиці

13 та 14 січня – Щедрий вечір та Старий Новий рік

16 січня – День пам'яті захисників Донецького аеропорту

19 січня - Хрещення Господнє

22 січня – День Соборності України

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

29 січня - День пам'яті Героїв Крут

Список вихідних 2022 в Україні

Цього року українці працюватимуть 249 днів із 365. 116 днів будуть вихідними, у тому числі 105 щотижневих та 11 свят:

1 січня - Новий рік

7 січня - Різдво Христове

8 березня – Міжнародний жіночий день

24 квітня – Великдень

1 травня – День праці

9 травня – День перемоги у Другій світовій війні

12 червня – Трійця

28 червня – День Конституції України

24 серпня – День Незалежності України

14 жовтня - День захисника та захисниці України

25 грудня – Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Перенесення робочих днів та вихідних

Згідно з постановою Кабміну, окрім довгих вихідних на Новий рік та Різдво, українці отримають ще два тривалі святкові періоди по 4 дні.

Вихідні до Міжнародного жіночого дня триватимуть з 5 по 8 березня. При цьому понеділок 7 березня доведеться відпрацювати у суботу 12 березня.

На День Конституції вихідними будуть 25-28 червня. Робочий понеділок 27 червня переноситься на суботу 2 липня.

У випадку, коли свята співпадають із щотижневими вихідними, неробочим буде наступний за святом понеділок. У 2022 такі дні:

субота 1 січня, Новий рік – вихідний переноситься на 3 січня;

неділя 24 квітня, Великдень – вихідний переноситься на 25 квітня;

неділя 1 травня, День праці - вихідний переноситься на 2 травня;

неділя 13 червня, Трійця – вихідний переноситься на 13 червня;

неділя 25 грудня, Різдво – вихідний переноситься на 26 грудня.