Выходные на Рождество. Сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать
В январе 2022 украинцев ожидают дополнительные выходные. Рождественские праздники продлятся в общей сложности три дня.
Когда начнется длинный уикенд и будет ли перенос рабочих дней в январе - подробно на РБК-Украина.
Выходные на Рождество
2022 год в Украине начался с праздничных трехдневных выходных 1-3 января. Праздник Рождества Христова также продлится три дня - с пятницы по воскресенье (7- 9 января).
Рабочий день в Сочельник перед Рождеством (6 января) будет сокращен на один час, как предпраздничный. Отрабатывать рождественские праздники не придется.
Всего в январе 2022 будет 19 рабочих и 12 выходных для трудящихся по пятидневному рабочему графику.
Какие еще праздники будут в январе
После Нового года и Рождества в первом месяце года отмечается еще несколько государственных и религиозных праздников, а также памятных дат. Однако они не являются официальными выходными, если не приходятся на субботу или воскресенье.
8 января - Собор Пресвятой Богородицы
13 и 14 января - Щедрый вечер и Старый Новый год
16 января - День памяти защитников Донецкого аэропорта
19 января - Крещение Господне
22 января - День Соборности Украины
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
29 января - День памяти Героев Крут
Список выходных 2022 в Украине
В этом году украинцы будут работать 249 дней из 365. 116 дней будут выходными, в том числе 105 еженедельных и 11 праздников:
- 1 января - Новый год
- 7 января - Рождество Христово
- 8 марта - Международный женский день
- 24 апреля - Пасха
- 1 мая - День труда
- 9 мая - День победы во Второй мировой войне
- 12 июня - Троица
- 28 июня - День Конституции Украины
- 24 августа - День Независимости Украины
- 14 октября - День защитника и защитницы Украины
- 25 декабря - Рождество Христово по Григорианскому календарю.
Перенос рабочих дней и выходных
Согласно постановлению Кабмина, помимо длинных выходных на Новый год и Рождество, украинцы получат еще два продолжительных праздничных периода по 4 дня.
Выходные к Международному женскому дню продлятся с 5-го по 8 марта. При этом понедельник 7 марта придется отработать в субботу 12 марта.
На День Конституции выходными будут 25-28 июня. Рабочий понедельник 27 июня переносится на субботу 2 июля.
В случае, когда праздники совпадают с еженедельными выходными, нерабочим будет следующий за праздником понедельник. В 2022 такие дни:
суббота 1 января, Новый год - выходной переносится на 3 января;
воскресенье 24 апреля, Пасха - выходной переносится на 25 апреля;
воскресенье 1 мая, День труда - выходной переносится на 2 мая;
воскресенье 13 июня, Троица - выходной переносится на 13 июня;
воскресенье 25 декабря, Рождество - выходной переносится на 26 декабря.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры выступило с инициативой отменить перенос выходных дней из-за праздников Международного женского дня 8 марта и Дня труда 1 мая. Окончательное решение по этому поводу еще не принято.