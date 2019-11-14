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После выхода из ЕС Британия потеряет влияние в мире, - Туск

Новости » В мире     14.11.2019 - 15:09
После выхода из ЕС Британия потеряет влияние в мире, - Туск
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Туск заявил, что после Brexit Великобритания станет "второсортным игроком"

Глава Еврокомиссии Дональд Туск заявил, что Великобритания потеряет влияние в международных делах после выхода из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметил Туск, Великобритания может иметь эффективную глобальную роль лишь в составе объединенной Европы.

"Только в рамках объединенной Европы Великобритания может играть глобальную роль, только вместе мы можем без каких-либо комплексов противостоять величайшим силам этого мира. И мир это знает. Я слышал то же самое в Индии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Южной Африке - что после своего ухода Великобритания станет аутсайдером, второсортным игроком", - заявил глава Еврокомиссии.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 31 октября, однако британский парламент не утвердил сделку по Brexit. Впоследствии Европейский союз принял решение об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. По словам Туска, эта отсрочка является последней.

После отсрочки в Британии было принято решение о проведении досрочных парламентских выборов, которые, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, должны помочь решить вопрос с Brexit. Выборы состоятся 12 декабря.

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