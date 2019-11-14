Британия отказалась подавать кандидатуру в новую Еврокомиссию до выборов

Фото: Тим Барроу (из открытых источников)

Выборы в Великобритании назначены на 12 декабря

Посол Великобритании в Европейском союзе Тим Барроу отправил официальное письмо в Еврокомиссию, в котором уведомил, что правительство Британии не подаст кандидатуру еврокомиссара до выборов 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Лидеры Евросоюза неоднократно просили Великобританию выбрать кандидата и сделали это условием предоставления отсрочки Brexit до 31 января следующего года. Но в официальном руководстве по всеобщим выборам правительства Великобритании говорится, что правительство не должно выдвигать кандидатов на высокие международные посты, в том числе в европейские институты, в период выборов.

Решение Великобритании не выдвигать кандидата, несмотря на неоднократные просьбы Брюсселя, не исключает возможность дальнейшей отсрочки начала работы новой Еврокомиссии.

Избранный президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее новая Коллегия уполномоченных должны были вступить в должность 1 ноября, но дата начала их работы была отложена после того, как Европейского парламент отклонил трех кандидатов в комиссары.

Команда фон дер Лайен надеется, что новая Еврокомиссия сможет начать свою работу 1 декабря, предполагая, что слушания по подтверждению новых кандидатов принесут положительные голоса. Но отказ Великобритании назначить комиссара означает, что ЕС, возможно, придется еще больше отложить создание новой комиссии или предпринять шаги, чтобы предотвратить юридические вызовы ее легитимности.

Напомним, п резидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой назначить своего члена в Еврокомиссию, после того, как выход Британии из Европейского союза (Brexit) был отложен.

Кроме того, ранее фон дер Ляйен заявляла, что в случае отсрочки Brexit, Великобритании будет необходимо назначить своего представителя в Еврокомиссию с 1 ноября.