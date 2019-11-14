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Після виходу з ЄС Британія втратить вплив у світі, - Туск

Новини » В світі     14.11.2019 - 15:09
Після виходу з ЄС Британія втратить вплив у світі, - Туск
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Туск заявив, що після Brexit Великобританія стане "другосортним гравцем"

Голова Єврокомісії Дональд Туск заявив, що Великобританія втратить вплив у міжнародних справах після виходу зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначив Туск, Великобританія може мати ефективну глобальну роль лише у складі об'єднаної Європи.

"Тільки в рамках об'єднаної Європи Великобританія може відігравати глобальну роль, тільки разом ми можемо без будь-яких комплексів протистояти великим силам цього світу. І світ це знає. Я чув те ж саме в Індії, Нової Зеландії, Австралії, Канаді та Південній Африці - що після свого відходу Великобританія стане аутсайдером, другосортним гравцем", - заявив глава Єврокомісії.

Нагадаємо, Великобританія повинна була покинути ЄС 31 жовтня, однак британський парламент не затвердив угоду з Brexit. Згодом Європейський союз прийняв рішення про відстрочення Brexit до 31 січня 2020 року. За словами Туска, ця відстрочка є останньою.

Після відстрочки у Британії було прийнято рішення про проведення дострокових парламентських виборів, які, за словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повинні допомогти вирішити питання з Brexit. Вибори відбудуться 12 грудня.

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