Все на выход: отправит ли Зеленский депутатов на досрочные выборы

В ночь с понедельника на вторник – через сутки после второго тура выборов президента – в Facebook-группе "Владимир Зеленский – Слуга народа" опубликовали вопрос о том, поддерживают ли подписчики группы досрочный роспуск Верховной рады. Через несколько часов команда Зеленского распространила заявление, попросив журналистов использовать информацию лишь из их официальных страниц в социальных сетях. В списке, опубликованном Зе!Командой, группы "Владимир Зеленский – Слуга народа" не оказалось.

Но в интервью РБК-Украина еще перед вторым туром выборов Зеленский признал, что его политической силе выгоден сценарий с роспуском Рады и досрочными выборами. Другой вопрос, что, по словам политика, "есть определенные законодательные сроки" и что "ломать закон" он не будет.

Разговоры о возможном роспуске Рады появились еще до президентских выборов. Исходя из последней социологии, самое большое представительство в парламенте сейчас может получить именно партия Зеленского "Слуга народа". За нее готовы проголосовать 25,9% опрошенных из тех, кто уже определился со своим выбором, следует из последнего опроса КМИС. Второе место у "Оппозиционной платформы – За життя", эту политсилу готовы поддержать 15,7% респондентов. Следом идут "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина", в чью пользу высказались 13,9% и 12,1% респондентов соответственно.

Игра по двум сценариям

Роспуск парламента – право президента. Петр Порошенко на встрече с бизнесом еще 15 апреля заявил, что не видит никаких оснований для досрочного переизбрания парламента и считает такой сценарий незаконным. "Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки в мае и сентябре и в 2020 году", – сказал глава государства.

Но многие соратники действующего президента считают, что идти на перевыборы нужно именно сейчас. Мол, рейтинг Порошенко, несмотря на поражение на выборах, останется еще достаточно высоким, потому мобилизовать своих сторонников будет легче. До осени ситуация может кардинально изменится, потому часть влиятельных депутатов выступает за то, чтобы зафиксировать рейтинг.

"Сейчас "Слуга народа" наберет процентов тридцать, а мы возьмем где-то 15-20%. Перейдем в системную оппозицию", – объяснял еще до второго тура выборов собеседник РБК-Украина в штабе действующего президента.

И если Зеленский пойдет на шаг с роспуском Рады, то, по словам источников в команде Порошенко, для них останется два варианта – либо подавать иск в Конституционный суд, либо же идти на выборы. "Мы склоняемся к тому, что если Зеленский предпримет такой шаг, то мы концентрируем свои усилия и идем на выборы, при этом не пытаясь бороться за то, что это решение незаконно", – отметил источник.

В окружении победителя президентских выборов эту тему комментируют крайне неохотно. Собеседник издания в штабе Зеленского объяснил, что его команда пытается избежать ситуации, при которой страна до осени останется без Рады в принципе. Штабисты опасаются, что назначение перевыборов будет заблокировано в суде уже после роспуска парламента. "Разбирательства могут затянуться на несколько месяцев, и страна погрузится в хаос", – отметил источник из окружения Зеленского.

В то же время собеседники, знакомые с ходом обсуждения этого вопроса в окружении Игоря Коломойского, говорят, что роспуск Рады может быть "кнутом" для депутатов. "Через эту историю депутатов можно попробовать мотивировать к принятию кадровых решений в интересах Зеленского. Обсуждается вопрос замены шести министров", – говорит источник РБК-Украина.

Некоторые ныне оппозиционные депутаты непублично рассуждают о том, что роспуск может быть действительно только страшилкой. "Зеленскому это невыгодно. На Раду можно успешно сливать негатив, обвинять во всех смертных грехах, поставить сцену напротив парламента, устраивать митинги против опостылевших депутатов и таким образом удерживать свой рейтинг для захода своей партии. Роспуск сейчас выгоден только Порошенко", – говорит один из нардепов.

Вопрос о досрочных выборах поднимался на встрече Петра Порошенко с его фракцией и рядом министров вечером во вторник 23 апреля. Как пояснили РБК-Украина собеседники во фракции, президент сказал готовиться к разным вариантам развития событий: и к очередным, и к досрочным выборам, поскольку пока неизвестно, будет ли Зеленский настаивать на роспуске Рады.

Время не ждет

В начале марта Окружной административный суд города Киева обязал Верховную раду предоставить поименный список парламентской коалиции. Такое решение было принято в ответ на иск народного депутата Андрея Деркача в рамках дела против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Как писало РБК-Украина, соответствующие документы аппарат ВР не предоставил. Потому у суда может появится формальный повод утверждать, что коалиции нет уже почти три месяца.

Данный казус могут использовать сторонники идеи отправить Раду на перевыборы. В Конституции сказано, что президент имеет право, но не обязанность, досрочно прекратить полномочия парламента в том случае, если депутаты не могут сформировать коалицию на протяжении одного месяца. Руководствуясь судебным постановлением, Зеленский как победитель президентской гонки может назначить внеочередные выборы.

В то же время из Основного закона следует, что Верховная рада не может быть распущена за шесть месяцев до окончания срока ее полномочий. А полномочия парламента начинаются с момента принятия присяги народными депутатами. Учитывая, что большинство парламентариев в Раде этого созыва приняли присягу 27 ноября 2014 года, то шесть месяцев для роспуска Рады истекают 27 мая.

Поэтому если избранный президент примет присягу до этого дня, то теоретически он сможет издать указ о роспуске парламента, отмечает замглавы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович. Другой вопрос – когда состоится инаугурация, поскольку эта дата напрямую зависит от Центризбиркома, Верховной рады и ее главы.

"Во-первых, ЦИК должен установить и обнародовать официальные результаты голосования. Во-вторых, либо парламент 226 голосами, либо глава Верховной рады принимает решение о проведении торжественного заседания Верховной рады, на котором президент примет присягу. Но я слабо представляю что, в случае если ЦИК установит результаты выборов в установленные законом сроки, Верховная рада будет тянуть с назначением торжественного заседания", - говорит Сидорович.

Иными словами, планы о досрочных выборах может спутать председатель парламента Андрей Парубий, назначив инаугурацию на дату после 27 мая. И потому в данной ситуации позиция Парубия по поводу роспуска Рады может сыграть решающую роль. При этом глава ВР уже заявил, что не видит юридических оснований для роспуска парламента. Депутатский корпус в нынешнем составе будет работать до октября, уверен Парубий.

"Конечно, роспуск ВР невозможен за шесть месяцев до завершения этой каденции. Юристы имеют определенный спор, идет ли речь о дне выборов 27 октября или дне принятия присяги – 27 ноября. Но в любом случае, 27 мая любые предпосылки не будут иметь смысла", – добавил Парубий.

Как рассказал РБК-Украина один из представителей Зе!Команды, рабочей датой инаугурации является 28 мая – как раз с тем, чтобы Зеленский уже не имел права распустить Раду.

Но есть и другая трактовка законодательства в части последних шести месяцев полномочий парламента, которую РБК-Украина приходилось слышать как в команде Зеленского, так и в команде Порошенко. Согласно альтернативному толкованию закона, распустить Раду можно будет до 16 июня, поскольку по Конституции полномочия парламента заканчиваются с принятием присяги парламента нового созыва. А если следующие выборы в Раду должны состояться в конце октября, то крайней датой для принятия присяги будет 16 декабря. Правда, многие собеседники в депутатском корпусе считают эту интерпретацию закона достаточно сомнительной.

"Дата окончания срока полномочий не может быть плавающей. Мы должны отталкиваться от какой-то фиксированной даты. Это 27 ноября, исходя из того, что 27 ноября мы принимали присягу и что Конституцией одновременно предусмотрено срок депутатских полномочий – пять лет", – поясняет один из депутатов "Народного фронта".

Важный нюанс: до принятия присяги Зеленский не сможет отправить парламент на досрочные выборы, поскольку еще не будет иметь президентских полномочий. До окончания своих президентских полномочий Порошенко также не может распустить парламент. Дело в том, что, согласно Конституции, Верховную раду нельзя отправить на перевыборы не только в последние шесть месяцев ее полномочий, но и в последние полгода президентского срока.

На пике рейтингов

Вероятность роспуска парламента после победы Зеленского на выборах все же существует, рассуждает Руслан Сидорович. "Сейчас у него очень высокий рейтинг, что свидетельствует о завышенных ожиданиях общества. Именно из-за этого фактора, предположительно, технологи штаба Зеленского решили, что самое оптимальное время для захода их партии в парламент будет сейчас, на пике рейтинга", – считает Сидорович.

"Самопомич" готова идти на парламентские выборы, когда бы они не были назначены, уточнил РБК-Украина глава фракции Олег Березюк. "Другое дело, что новоизбранный президент и его политическая сила не готовы к досрочным выборам. Для этого им нужны люди", – полагает Березюк.

В "Блоке Петра Порошенко" также полагают, что новый президент может инициировать роспуск Рады. Главный мотив – до осени рейтинг Зеленского и партии "Слуга народа" может существенно упасть, считает собеседник в близком окружении Порошенко. "Возможный сценарий – он заявляет, что коалиции не существует и что народ требует новый парламент, после чего своим указом распускает парламент. Однако пойдет ли он на это или не пойдет – нам пока неизвестно", – рассуждает источник в близком окружении Порошенко.

Зеленский, скорее всего, попытается как можно быстрее распустить парламент, соглашается депутат из фракции "Батькивщина" Иван Крулько. "К тому же у этого парламента низкий уровень доверия в обществе, а потому общество будет воспринимать это изменение в надежде, что новый парламент начнет заниматься теми вопросами, которые беспокоят людей", – уточнил Крулько.

По его словам, отправить Раду на досрочные выборы новоизбранный президент может в том случае, если столкнется с оппозиционно-настроенным к нему парламентом. К слову, несколько собеседников из разных депутатских фракций отмечают, что пока нового большинства под президента Зеленского в Раде нет. Ранее РБК-Украина писало, что по предварительным подсчетам Владимиру Зеленскому не удается собрать достаточное количество голосов для принятия решений в нынешнем созыве парламента.

"Очевидно, что юристы его команды уже анализируют юридические моменты для того, чтобы такие выборы состоялись как можно быстрее. Потому что неизвестно, что будет к осени и сможет ли президент справиться с вызовами, стоящими перед страной. К тому же мы видим, что настроения людей очень-очень изменчивы. Однако я не уверен, что идею с роспуском парламента так просто будет реализовать, как кажется на первый взгляд", – рассуждает Крулько.

В "Оппозиционной платформе - За життя", имеющей сейчас достаточно высокие рейтинги, считают, что конституционные основания для роспуска парламента есть. "Вероятность досрочных выборов парламента существует, поскольку уже длительное время нет коалиции, и за три года так и не сформирован полностью персональный состав Кабинета министров", – сказал РБК-Украина народный депутат Юрий Павленко (представитель "Оппозиционной платформы - За життя").

Его политсила поддерживает роспуск парламента и досрочные парламентские выборы: "Чем быстрее произойдет полная перезагрузка власти, а именно и новый президент, и новое правительство, и новая Верховная рада, тем быстрее страна станет на путь успеха, а не на продолжение внутреннего противостояния", – отметил Павленко. Между тем, один из источников издания в "Оппозиционной платформе - За життя" считает возможность роспуска и досрочных парламентских выборов минимальной.

Перевыборы также могут быть выгодны мажоритарным депутатам, у которых высокий уровень поддержки на округах. Многие члены президентской команды также уже подобрали себе округа, по которым намерены баллотироваться на выборах в Раду.

Вместе с тем один из влиятельных мажоритарщиков из депутатской группы "Видродження" говорит, что идея с досрочными выборами пока существует на уровне разговоров и слухов. "Думаю, что вероятность досрочных выборов – не более 10%", – размышляет собеседник.