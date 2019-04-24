Всі на вихід: чи відправить Зеленський депутатів на дострокові вибори

У ніч з понеділка на вівторок – через добу після другого туру виборів президента – у Facebook-групі "Володимир Зеленський – Слуга народу" опублікували питання про те, чи підтримують учасники групи достроковий розпуск Верховної ради. Через кілька годин команда Зеленського розповсюдила заяву, попросивши журналістів використовувати інформацію лише з їх офіційних сторінок у соціальних мережах. У списку, опублікованому Зе!Командою, групи "Володимир Зеленський – Слуга народу" не виявилося.

Але в інтерв'ю РБК-Україна ще перед другим туром виборів Зеленський визнав, що його політичній силі вигідний сценарій з розпуском Ради і достроковими виборами. Інше питання, що, за словами політика, "є певні законодавчі терміни" і що "ламати закон" він не буде.

Розмови про можливий розпуск Ради з'явилися ще до президентських виборів. Виходячи з останньої соціології, найбільше представництво в парламенті зараз може отримати саме партія Зеленського "Слуга народу". За неї готові проголосувати 25,9% опитаних з тих, хто вже визначився зі своїм вибором, випливає з останнього опитування КМІС. Друге місце у "Опозиційної платформи – За життя", цю політсилу готові підтримати 15,7% респондентів. Слідом йдуть "Блок Петра Порошенко" і "Батьківщина", на чию користь висловилися 13,9% і 12,1% респондентів відповідно.

Гра за двома сценаріями

Розпуск парламенту – право президента. Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом ще 15 квітня заявив, що не бачить жодних підстав для дострокового переобрання парламенту і вважає такий сценарій незаконним. "Це означає політичну кризу, тривалу паузу у відносинах з партнерами, поставить під сумнів нашу здатність подолати пікові боргові навантаження у травні і вересні і у 2020 році", – сказав глава держави.

Але деякі соратники чинного президента вважають, що йти на перевибори треба саме зараз. Мовляв, рейтинг Порошенка, незважаючи на поразку на виборах, залишиться ще достатньо високим, тому мобілізувати своїх прихильників буде легше. До осені ситуація може кардинально зміниться, тому частина впливових депутатів виступає за те, щоб зафіксувати рейтинг.

"Зараз "Слуга народу" набере відсотків тридцять, а ми візьмемо десь 15-20%. Перейдемо у системну опозицію", – пояснював ще до другого туру виборів співрозмовник РБК-Україна у штабі чинного президента.

І якщо Зеленський піде на крок з розпуском Ради, то, за словами джерел у команді Порошенка, для них залишиться два варіанти – або подавати позов до Конституційного суду, або ж іти на вибори. "Ми схиляємося до того, що якщо Зеленський зробить такий крок, то ми зосереджуємо свої зусилля і йдемо на вибори, при цьому не намагаючись боротися за те, що це рішення незаконне", – зазначило джерело.

В оточенні переможця президентських виборів цю тему вкрай неохоче коментують. Співрозмовник видання у штабі Зеленського пояснив, що його команда намагається уникнути ситуації, при якій країна до осені залишиться без Ради в принципі. Штабісти побоюються, що призначення перевиборів буде заблоковано у суді вже після розпуску парламенту. "Розгляди можуть затягнутися на декілька місяців, і країна зануриться в хаос", – зазначило джерело з оточення Зеленського.

У той же час співрозмовники, знайомі з ходом обговорення цього питання в оточенні Ігоря Коломойського, кажуть, що розпуск Ради може бути "батогом" для депутатів. "Через цю історію депутатів можна спробувати мотивувати до прийняття кадрових рішень в інтересах Зеленського. Обговорюється питання заміни шести міністрів", – говорить джерело РБК-Україна.

Деякі нині опозиційні депутати непублічно міркують про те, що розпуск може бути дійсно лише страшилкою. "Зеленському це невигідно. На Раду можна успішно зливати негатив, звинувачувати у всіх смертних гріхах, поставити сцену напроти парламенту, влаштовувати мітинги проти обридлих депутатів і таким чином утримувати свій рейтинг для заходження своєї партії. Розпуск зараз вигідний тільки Порошенко", – говорить один з нардепів.

Питання про дострокові вибори піднімалося на зустрічі Петра Порошенка з його фракцією і рядом міністрів ввечері у вівторок 23 квітня. Як пояснили РБК-Україна співрозмовники у фракції, президент сказав готуватися до різних варіантів розвитку подій: і до чергових, і до дострокових виборів, оскільки поки невідомо, чи буде Зеленський наполягати на розпуску Ради.

Час не чекає

На початку березня Окружний адміністративний суд міста Києва зобов'язав Верховну раду надати поіменний список парламентської коаліції. Таке рішення було прийнято у відповідь на позов народного депутата Андрія Деркача в рамках справи проти в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Як писало РБК-Україна, відповідні документи апарат ВР не надав. Тому у суду може з'явиться формальний привід стверджувати, що коаліції немає вже майже три місяці.

Даний казус можуть використовувати прихильники ідеї відправити Раду на перевибори. В Конституції сказано, що президент має право, але не обов'язок достроково припинити повноваження парламенту у випадку, якщо депутати не можуть сформувати коаліцію протягом одного місяця. Керуючись судовою постановою, Зеленський як переможець президентських перегонів може призначити позачергові вибори.

У той же час з Основного закону випливає, що Верховна рада не може бути розпущена за шість місяців до закінчення терміну її повноважень. А повноваження парламенту починаються з моменту складення присяги народними депутатами. Враховуючи, що більшість парламентарів у Раді цього скликання прийняли присягу 27 листопада 2014 року, то шість місяців для розпуску Ради закінчуються 27 травня.

Тому якщо обраний президент прийме присягу до цього дня, то теоретично він зможе видати указ про розпуск парламенту, зазначає заступник голови фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович. Інше питання – коли відбудеться інавгурація, оскільки ця дата залежить від Центрвиборчкому, Верховної ради і її голови.

"По-перше, ЦВК має встановити та оприлюднити офіційні результати голосування. По-друге, або парламент 226 голосами, або голова Верховної ради приймає рішення про проведення урочистого засідання Верховної ради, на якому президент складе присягу. Але я слабо уявляю що, у разі якщо ЦВК встановить результати виборів у встановлені законом строки, Верховна рада буде зволікати з призначенням урочистого засідання", - говорить Сидорович.

Іншими словами, плани про дострокові вибори може сплутати голова парламенту Андрій Парубій, призначивши інавгурацію на дату після 27 травня. І тому у цій ситуації позиція Парубія з приводу розпуску Ради може зіграти вирішальну роль. При цьому голова ВР вже заявив, що не бачить юридичних підстав для розпуску парламенту. Депутатський корпус у нинішньому складі буде працювати до жовтня, переконаний Парубій.

"Звичайно, розпуск ВР неможливий за шість місяців до завершення цієї каденції. Юристи мають певний спір, чи йдеться про день виборів 27 жовтня або день прийняття присяги – 27 листопада. Але в будь-якому разі, 27 травня будь-які передумови не матимуть сенсу", – додав Парубій.

Як розповів РБК-Україна один з представників Зе!Команди, робочої датою інавгурації є 28 травня – якраз з тим, щоб Зеленський вже не мав права розпустити Раду.

Але є й інше трактування законодавства в частині останніх шести місяців повноважень парламенту, яку РБК-Україна доводилося чути як у команді Зеленського, так і у команді Порошенка. Відповідно до альтернативного тлумачення закону, розпустити Раду можна буде до 16 червня, оскільки за Конституцією повноваження парламенту закінчуються з прийняттям присяги парламенту нового скликання. А якщо наступні вибори в Раду повинні відбутися в кінці жовтня, то крайньою датою для прийняття присяги буде 16 грудня. Правда, багато співрозмовників у депутатському корпусі вважають цю інтерпретацію закону досить сумнівною.

"Дата закінчення строку повноважень не може бути плаваючою. Ми повинні відштовхуватися від якоїсь фіксованої дати. Це 27 листопада, виходячи з того, що 27 листопада ми приймали присягу і що Конституцією одночасно передбачено термін депутатських повноважень – п'ять років", – пояснює один з депутатів "Народного фронту".

Важливий нюанс: до прийняття присяги Зеленський не зможе відправити парламент на дострокові вибори, оскільки ще не буде мати президентських повноважень. До закінчення своїх президентських повноважень Порошенко також не може розпустити парламент. Справа у тому, що, згідно Конституції, Верховну раду не можна відправити на перевибори не тільки в останні шість місяців її повноважень, але і в останні півроку президентського терміну.

На піку рейтингів

Ймовірність розпуску парламенту після перемоги Зеленського на виборах все ж існує, міркує Руслан Сидорович. "Зараз у нього дуже високий рейтинг, що свідчить про завищені очікування суспільства. Саме через цей фактор, імовірно, технологи штабу Зеленського вирішили, що оптимальний час для заходу їх партії в парламент буде зараз, на піку рейтингу", – вважає Сидорович.

"Самопоміч" готова йти на парламентські вибори, коли б вони не були призначені, уточнив РБК-Україна голова фракції Олег Березюк. "Інша справа, що новообраний президент і його політична сила не готові до дострокових виборів. Для цього їм потрібні люди", – вважає Березюк.

У "Блоці Петра Порошенко" також вважають, що новий президент може ініціювати розпуск Ради. Головний мотив – до осені рейтинг Зеленського та партії "Слуга народу" може істотно знизитися, вважає співрозмовник в близькому оточенні Порошенка. "Можливий сценарій – він заявляє, що коаліції не існує і що народ вимагає нового парламенту, після чого своїм указом розпускає парламент. Проте чи піде він на це чи не піде – нам поки невідомо", – вважає джерело у близькому оточенні Порошенка.

Зеленський, швидше за все, спробує якнайшвидше розпустити парламент, погоджується депутат з фракції "Батьківщина" Іван Крулько. "До того ж у цього парламенту низький рівень довіри у суспільстві, а тому суспільство буде сприймати цю зміну у надії, що новий парламент почне займатися тими питаннями, які турбують людей", – уточнив Крулько.

За його словами, відправити Раду на дострокові вибори новообраний президент може у тому випадку, якщо зіткнеться з опозиційно налаштованим до нього парламентом. До речі, кілька співрозмовників з різних депутатських фракцій відзначають, що поки нової більшості під президента Зеленського у Раді немає. Раніше РБК-Україна писало, що за попередніми підрахунками Володимиру Зеленському не вдається зібрати достатню кількість голосів для прийняття рішень у нинішньому скликанні парламенту.

"Очевидно, що юристи його команди вже аналізують юридичні моменти для того, щоб такі вибори відбулися якомога швидше. Тому що невідомо, що буде до осені і чи зможе президент впоратися з викликами, що стоять перед країною. До того ж ми бачимо, що настрої людей дуже-дуже мінливі. Однак я не впевнений, що ідею з розпуском парламенту так просто буде реалізувати, як здається на перший погляд", – міркує Крулько.

В "Опозиційній платформі - За життя", що має зараз досить високі рейтинги, вважають, що конституційні підстави для розпуску парламенту є. "Ймовірність дострокових виборів парламенту існує, оскільки вже тривалий час немає коаліції, і за три роки повністю так і не сформований персональний склад Кабінету міністрів", – сказав РБК-Україна народний депутат Юрій Павленко (представник "Опозиційної платформи - За життя").

Його політсила підтримує розпуск парламенту і дострокові парламентські вибори: "Чим швидше відбудеться повне перезавантаження влади, а саме і новий президент, і новий уряд, і нова Верховна рада, тим швидше країна стане на шлях успіху, а не на продовження внутрішнього протистояння", – зазначив Павленко. Між тим, одне з джерел видання в "Опозиційній платформі - За життя" вважає можливість розпуску і дострокових парламентських виборів мінімальною.

Перевибори також можуть бути вигідні мажоритарним депутатам, у яких високий рівень підтримки на округах. Багато членів президентської команди також вже підібрали собі округу, за яким мають намір балотуватися на виборах у Раду.

Разом з тим один з впливових мажоритарників з депутатської групи "Відродження" каже, що ідея з достроковими виборами поки існує на рівні розмов і чуток. "Думаю, що ймовірність дострокових виборів – не більше 10%", – розмірковує співрозмовник.