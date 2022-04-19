Выглядит жалко: Зеленский отреагировал на "референдумы" на юге Украины

"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в России, как якобы готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это жалко. После 55 дня войны оккупантами удалось перетянуть на свою сторону разве что некоторых маргиналов", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил украинцев, которые находясь на временно оккупированных территориях продолжают отстаивать свою четкую позицию.

"Никакого сотрудничества с оккупантами. Чем более принципиальными будете вы, тем быстрее вернется нормальная жизнь", - отметил Зеленский.