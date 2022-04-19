Выглядит жалко: Зеленский отреагировал на "референдумы" на юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, как оккупанты проводят "референдумы" на юге Украины. Назвал это жалким поступком.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента.
"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в России, как якобы готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это жалко. После 55 дня войны оккупантами удалось перетянуть на свою сторону разве что некоторых маргиналов", - заявил Зеленский.
Президент поблагодарил украинцев, которые находясь на временно оккупированных территориях продолжают отстаивать свою четкую позицию.
"Никакого сотрудничества с оккупантами. Чем более принципиальными будете вы, тем быстрее вернется нормальная жизнь", - отметил Зеленский.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что временно оккупированный Розовский район Запорожской области "проголосовал" о присоединении к "ДНР".
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