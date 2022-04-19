Виглядає жалюгідно: Зеленський відреагував на "референдуми" на півдні України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, як окупанти проводять "референдуми" на півдні України. Назвав це жалюгідним вчинком.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента.
"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії, як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 дні війни окупантами вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів", - заявив Зеленський.
Президент подякував українцям, які перебуваючи на тимчасово окупованих територіях - продовжують відстоювати свою чітку позицію.
"Жодної співпраці з окупантами. Чим більше принциповими будете ви, тим швидше повернеться нормальне життя", - відзначив Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тимчасово окупований Розівський район Запорізької області "проголосував" про приєднання до "ДНР".
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