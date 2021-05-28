"Виглядає бадьорою і здоровою": адвокат дівчини Протасевича зміг відвідати її в СІЗО

Адвокат Росіянки Софії Сапеги , затриманої в мінському аеропорту разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем, Олександр Філанович нарешті відвідав підзахисну в СІЗО КДБ. За його словами, дівчина виглядає бадьорою і здоровою.

Про це він сам розповів " Відкритим медіа ".

"Вона виглядає бадьорою і здоровою. З її слів, жодне фізичне насильство до неї з моменту затримання до теперішнього часу не застосовувалося. Вона не втрачає бадьорість духу і сподівається на якнайшвидше вирішення ситуації", - розповів правозахисник.

25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.

Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння". Обрано запобіжний захід-утримання під вартою на термін 2 місяці. Місце утримання - СІЗО КДБ.

Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року "злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

Адвокат Софії Сапеги раніше декілька разів не зміг відвідати підзахисну в СІЗО. В ізоляторі нібито не вистачало кабінетів для побачень адвокатів.