Лукашенко и Путин обсудят передачу девушки Протасевича в Россию

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин - во время завтрашней встречи в Сочи обсудят вопросы Софии Сапеги , которую белорусские силовики арестовали вместе с основателем Nexta Романом Протасевичем. Говорить о возможности передачи Сапеги в Россию.

"Наверняка будет подниматься вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске. Де-юре, безусловно, (российская сторона - ред.) может поднять этот вопрос (перевод Сапеги в РФ - ред.). В любом случае будем делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - сказал он.

Песков отметил, что защита прав Сапеги может осуществляться в различных форматах, учитывая "особый характер межгосударственных отношений".