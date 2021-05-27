Лукашенко и Путин обсудят передачу девушки Протасевича в Россию
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин - во время завтрашней встречи в Сочи обсудят вопросы Софии Сапеги, которую белорусские силовики арестовали вместе с основателем Nexta Романом Протасевичем. Говорить о возможности передачи Сапеги в Россию.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает российское агентство "ТАСС".
"Наверняка будет подниматься вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске. Де-юре, безусловно, (российская сторона - ред.) может поднять этот вопрос (перевод Сапеги в РФ - ред.). В любом случае будем делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - сказал он.
Песков отметил, что защита прав Сапеги может осуществляться в различных форматах, учитывая "особый характер межгосударственных отношений".
Напомним, Лукашенко и Путин завтра встретятся в Сочи. На повестке дня их переговоров будет вопрос белорусской экономики.
Как известно, после ареста Сапеги белорусские силовики опубликовали видео, на котором девушка Протасевича признается, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Этот канал публиковал личные данные белорусских силовиков.