Как выглядит Балаклея после освобождения: фоторепортаж

Освобождение Балаклеи стало знаковым для украинского контрнаступления в Харьковской области. За первым деоккупированным крупным городом в регионе последовал прорыв российской линии обороны.
РБК-Украина публикует фото из освобожденной Балаклеи.
Местные не скрывают слез радости при виде освободителей. По дороге видно разбитую и трофейную российскую технику. Волонтеры раздают гуманитарную помощь.
Фото: освобожденная Балаклея (Виталий Носач/РБК-Украина)
Разрушенная российскими обстрелами школа в селе Вербовка под Балаклеей. По словам местных жителей, россияне после себя оставили овчарку.
Фото: разбитая школа в Вербовке под Балаклеей (Виталий Носач/РБК-Украина)
В балаклейском отделении полиции оккупанты держали задержанных и похищенных людей.
Фото: отделение полиции в Балаклее, где россияне держали задержанных (Виталий Носач/РБК-Украина)
В городе проходит эксгумация тел погибших, которые были расстреляны российскими военными.
Фото: эксгумация тел местных жителей, которых расстреляли россияне (Виталий Носач/РБК-Украина)
Балаклея находится в 84 км от Харькова на левом берегу реки Северский Донец в месте слияния более мелких рек. К городу примыкают лесные массивы. До 2020 года был административным центром упраздненного Балаклейского района, на тот момент самого большого в Харьковской области.
Фото: расположение Балаклеи (google.com.ua/maps)
В марте 2022 года Балаклея была захвачена российскими войсками. Городской голова Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а над администрацией города был установлен флаг России. Позже поступила информация о побеге мэра на территорию РФ.
В начале сентября украинские войска начали контрнаступление в Харьковской области. Первые успехи связаны именно с Балаклеей, где Силы обороны прорвали российские позиции сразу на нескольких направлениях - с юга, севера и запада, а также взяли пути отступления на восток под огневой контроль.
Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении Балаклеи 8 сентября 2022 года.
"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом!", - прокомментировал он освобождение города.
Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии РБК-Украина заявил, что освобождение Балаклеи имеет большое значение для освободительной операции Вооруженных сил.
"Освобождение любого населенного пункта, тем более такого большого города как Балаклея, очень важно в плане морального духа и развития вообще операции в Харьковской области и тому подобное", - подчеркивал эксперт.
Напомним, после освобождения Балаклеи украинские силы деоккупировали другие крупные города Харьковской области такие как Купянск и Изюм.
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