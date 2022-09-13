Як виглядає Балаклія після звільнення: фоторепортаж

Звільнення Балаклії стало знаковим для українського контрнаступу в Харківській області. За першим деокупованим великим містом в регіоні послідував прорив російської лінії оборони.
РБК-Україна публікує фото зі звільненої Балаклії.
Місцеві не приховують сліз радості побачивши визволителів. Дорогою видно розбиту і трофейну російську техніку. Волонтери роздають гуманітарну допомогу.
Фото: звільнена Балаклія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Зруйнована російськими обстрілами школа у селі Вербівка під Балаклією. За словами місцевих жителів, росіяни по собі залишили вівчарку.
Фото: розбита школа у Вербівці під Балаклією (Віталій Носач/РБК-Україна)
У балаклійському відділенні поліції окупанти тримали затриманих та викрадених людей.
Фото: відділення поліції у Балаклії, де росіяни тримали затриманих (Віталій Носач/РБК-Україна)
У місті проходить ексгумація тіл загиблих, розстріляних російськими військовими.
Фото: ексгумація тіл місцевих мешканців, яких розстріляли росіяни (Віталій Носач/РБК-Україна)
Балаклія знаходиться в 84 км від Харкова на лівому березі річки Сіверський Донець в місці злиття дрібніших річок. До міста примикають лісові масиви. До 2020 року був адміністративним центром скасованого Балаклійського району, на той момент найбільшого в Харківській області.
Фото: розташування Балаклії (google.com.ua/maps)
У березні 2022 року Балаклію було захоплено російськими військами. Міський голова Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, а над адміністрацією міста було встановлено прапор Росії. Пізніше надійшла інформація про втечу мера на територію РФ.
На початку вересня українські війська почали контрнаступ в Харківській області. Перші успіхи пов'язані саме з Балаклією, де Сили оборони прорвали російські позиції відразу на декількох напрямках - з півдня, півночі і заходу, а також взяли шляхи відступу на схід під вогневий контроль.
Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про звільнення Балаклії 8 вересня 2022 року.
"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом!",- прокоментував він звільнення міста.
Військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі РБК-Україна заявив, що звільнення Балаклії має велике значення для визвольної операції Збройних сил.
"Звільнення будь-якого населеного пункту, тим більше такого великого міста як Балаклія, дуже важливе в плані морального духу і розвитку взагалі операції в Харківській області тощо", - підкреслював експерт.
Нагадаємо, після звільнення Балаклії українські сили деокупували інші великі міста Харківської області такі як Куп'янськ та Ізюм.
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