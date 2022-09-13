Як виглядає Балаклія після звільнення: фоторепортаж

Як виглядає звільнена Балаклія

Місцеві не приховують сліз радості побачивши визволителів. Дорогою видно розбиту і трофейну російську техніку. Волонтери роздають гуманітарну допомогу.

Фото: звільнена Балаклія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зруйнована російськими обстрілами школа у селі Вербівка під Балаклією. За словами місцевих жителів, росіяни по собі залишили вівчарку.

Фото: розбита школа у Вербівці під Балаклією (Віталій Носач/РБК-Україна)

У балаклійському відділенні поліції окупанти тримали затриманих та викрадених людей.

Фото: відділення поліції у Балаклії, де росіяни тримали затриманих (Віталій Носач/РБК-Україна)

У місті проходить ексгумація тіл загиблих, розстріляних російськими військовими.

Фото: ексгумація тіл місцевих мешканців, яких розстріляли росіяни (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загальна інформація

Балаклія знаходиться в 84 км від Харкова на лівому березі річки Сіверський Донець в місці злиття дрібніших річок. До міста примикають лісові масиви. До 2020 року був адміністративним центром скасованого Балаклійського району, на той момент найбільшого в Харківській області.

Фото: розташування Балаклії (google.com.ua/maps)

У березні 2022 року Балаклію було захоплено російськими військами. Міський голова Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, а над адміністрацією міста було встановлено прапор Росії. Пізніше надійшла інформація про втечу мера на територію РФ.

На початку вересня українські війська почали контрнаступ в Харківській області. Перші успіхи пов'язані саме з Балаклією, де Сили оборони прорвали російські позиції відразу на декількох напрямках - з півдня, півночі і заходу, а також взяли шляхи відступу на схід під вогневий контроль.

Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про звільнення Балаклії 8 вересня 2022 року.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом!",- прокоментував він звільнення міста.

Військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі РБК-Україна заявив, що звільнення Балаклії має велике значення для визвольної операції Збройних сил.

"Звільнення будь-якого населеного пункту, тим більше такого великого міста як Балаклія, дуже важливе в плані морального духу і розвитку взагалі операції в Харківській області тощо", - підкреслював експерт.