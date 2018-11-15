Выездное заседание ВСК по делу Гандзюк состоится в Херсоне 29-30 ноября

Фото: Борислав Береза (РБК-Украина, Виталий Носач)

На следующей неделе выездное заседание решили не проводить из-за пленарных заседаний ВР

Первое выездное заседание Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования нападений на активистов состоится в Херсоне 29-30 ноября. Об этом во время открытия заседания сообщил глава ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий отметил, что на следующей неделе заседание не может быть проведено, поскольку это пленарная неделя.

"Переходим к пункту о рассмотрении даты выездного заседания в городе Херсоне. Следующая неделя сессионная, но 26 ноября - это уже не сессионная неделя. Было бы лучше в начале недели", - заявил Береза.

По предложению членов комиссии выездное заседание продлится в течение двух дней.

"Большинством голосов решение принято. Мы едем в Херсон. 29-го и 30 ноября работаем там", - добавил нардеп.

Напомним, ранее Береза сообщил, что представители властей Херсонской области накануне предупредили о своем отсутствии на заседании ВСК из-за критической ситуации с теплоснабжением в Херсоне. В связи с этим было решено провести выездное заседание, так как в Киев не явились глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, депутат горсовета Дмитрий Ильченко и адвокат умершей Екатерины Гандзюк Евгения Закревская.

Как писало РБК-Украина ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что работа ВСК по делу Гандзюк будет мешать следствию.

Добавим, ранее в ВСК по делу Гандзюк сообщили, что комиссия будет работать частично в закрытом режиме.