ВСК по делу Гандзюк намерена провести заседание в Херсоне

Фото: заседание ВСК (twitter.com/SolonynaY)

На заседание в Киеве не явились представители херсонских властей

Временная следственная комиссия Верховной рады Украины по расследованию нападений на гражданских активистов, в частности Екатерину Гандзюк, проведет выездное заседание в Херсоне. Об этом сообщил глава ВСК нардеп Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, представители властей Херсонской области накануне предупредили о своем отсутствии из-за критической ситуации с теплоснабжением в Херсоне. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность выездного заседания, так как в Киев не явились глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, депутат горсовета Дмитрий Ильченко и адвокат умершей Екатерины Гандзюк Евгения Закревская.

В то же время первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко отметила, что члены ВСК попытаются связаться с представителями херсонских властей по Skype.

"Представители херсонской региональной власти могли не прийти по объективным причинам. Возможно, дадим сейчас поручение членам секретариата ВР, чтобы смогли связаться с представителями мэрии и ОГА, договоримся о Skype-связи, и мы обсудим вопросы повестки дня с присутствующими", - добавила она.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что работа ВСК по делу Гандзюк будет мешать следствию.

Также на прошлой неделе сообщалось, что ВСК по делу Гандзюк будет работать частично в закрытом режиме.